Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:19, 30 сентября 2023Мир

На Западе восхитились российскими дронами-камикадзе

Bild: армия России успешно уничтожает истребители ВСУ с помощью дронов-камикадзе

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские войска научились успешно уничтожать истребители Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе, пишет обозреватель Юлиан Репке в своей статье для Bild.

«Запуская самые современные дроны-камикадзе со своей, российской территории, Кремль, несмотря на расстояние, бьет наверняка», — подчеркнул Репке. По его словам, в течение восьми дней российским войскам неоднократно удавалось поражать военные аэродромы на юге и западе Украины.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины дальности более 80 километров — за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления — благодаря новшествам.

21 сентября российская компания Zala Aero заявила о разработке дрона-камикадзе «Италмас», который стал аналогом «Герани». Его дальность превышает 200 километров, и по сравнению с «Геранью» он обладает увеличенной боевой частью.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Британия захотела пересмотреть потолок цен на нефть из России

    Сальдо сообщил о завершении интеграции Херсонской области

    Россиянка оставила двоих детей на сутки в закрытой квартире без еды

    Румыния выдвинула дополнительные войска к границе с Украиной

    Полковник назвал главные достоинства российской обороны

    Зеленского назвали «неудачником грандиозного масштаба»

    В России обнаружили сосиски с когтями крыс

    Стало известно о появлении на Украине созданной по стандарту НАТО системе ПВО

    Доктор Мясников назвал три привычки для здорового сердца

    Бывший премьер Словакии раскритиковал поставки оружия ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости