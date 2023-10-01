В Армении заявили о скором завершении переезда всех желающих из Карабаха

Кабмин Армении: процесс переезда желающих из Нагорного Карабаха скоро закончится

Процесс переезда всех желающих из Нагорного Карабаха в Армению скоро закончится. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на кабинет министров Армении.

«По последним данным, в Армению из Нагорного Карабаха прибыло 100 514 армян. Интенсивность существенно снизилась. Уже последние люди из желающих переправляются в Армению, и этот процесс приближается к своему логическом завершению», — заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

На данный момент в Степанакерт был отправлен дополнительный транспорт, чтобы вывезти 15 лежачих жителей Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что власти Армении предоставили временное жилье 45 тысячам беженцев из Нагорного Карабаха. Кроме того, каждая семья беженцев будет получать по 40 тысяч драмов (100 долларов) на человека в месяц и еще 10 тысяч (25 долларов) на коммунальные нужды. Также переселенцам назначена единократная выплата в размере 100 тысяч драмов (250 долларов).