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12:37, 1 октября 2023Бывший СССР

В Армении рассказали о временном жилье для беженцев из Нагорного Карабаха

Багдасарян: выделено временное жилье 45 тысячам беженцам из Нагорного Карабаха

Фото: David Ghahramanyan / Reuters

Правительство Армении выделило временное жилье 45 тысячам беженцам из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря кабинета министров страны Назели Багдасарян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что каждая семья из Нагорного Карабаха будет получать по 40 тысяч драмов (100 долларов) на человека в месяц и еще десять тысяч (25 долларов) на коммунальные нужды. Программу планируют запустить уже с 1 октября, а продлится она не менее полугода. Однако пособие не получат те, у кого уже есть жилье в Армении, а также лица, проживающие в специальных центрах ухода.

Кроме того, переселенцам должны выплатить единовременную финансовую помощь — 100 тысяч драмов (250 долларов).

В конце сентября пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян рассказал, что в период с 24 по 30 сентября в Армению прибыли более 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха. Переселение произошло после подписания указа главой непризнанной Нагорно-Карабахской республики о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

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    Елена Апазиди
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