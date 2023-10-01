В Армении рассказали о временном жилье для беженцев из Нагорного Карабаха

Багдасарян: выделено временное жилье 45 тысячам беженцам из Нагорного Карабаха

Правительство Армении выделило временное жилье 45 тысячам беженцам из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря кабинета министров страны Назели Багдасарян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что каждая семья из Нагорного Карабаха будет получать по 40 тысяч драмов (100 долларов) на человека в месяц и еще десять тысяч (25 долларов) на коммунальные нужды. Программу планируют запустить уже с 1 октября, а продлится она не менее полугода. Однако пособие не получат те, у кого уже есть жилье в Армении, а также лица, проживающие в специальных центрах ухода.

Кроме того, переселенцам должны выплатить единовременную финансовую помощь — 100 тысяч драмов (250 долларов).

В конце сентября пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян рассказал, что в период с 24 по 30 сентября в Армению прибыли более 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха. Переселение произошло после подписания указа главой непризнанной Нагорно-Карабахской республики о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.