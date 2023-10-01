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06:11, 1 октября 2023Бывший СССР

Премьер Армении пообещал ежемесячную помощь для беженцев из Нагорного Карабаха

Пашинян пообещал компенсировать расходы на проживание беженцам из Карабаха
Никол Пашинян

Никол Пашинян . Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пообещал ежемесячную помощь для беженцев из Нагорного Карабаха, он анонсировал программу компенсации расходов на проживание.

Каждая семья получит 40 тысяч драмов (100 долларов) на человека в месяц и еще десять тысяч (25 долларов) на коммунальные расходы.

Пашинян уточнил, что программа начинает работать с 1 октября и продлится не менее полугода. В нее будут включены все вынужденные переселенцы вне зависимости от возраста.

При этом компенсации не будут выплачиваться семьям, у которых есть жилье в Армении, а также тем, кто находится в специальных центрах ухода, рассказал премьер-министр. Он также напомнил о том, что со следующей недели беженцы получат единовременную финансовую помощь в размере сто тысяч драмов (около 250 долларов).

Ранее стало известно, что более 100 тысяч переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению, начиная с 24 сентября. Такое число граждан назвал пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

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