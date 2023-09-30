В Армении назвали число переселенцев из Нагорного Карабаха

Багдасарян: более 100 тысяч переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению

Уже более 100 тысяч переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению, начиная с 24 сентября. Такое число граждан назвал пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян, пишет ТАСС.

Он отметил, что с территории Нагорного Карабаха выехали в Армению всего 100 417 человек. Багдасарян добавил, что до последнего обострения конфликта в регионе проживало около 120 тысяч граждан.

На данный момент Ереван зарегистрировал больше 81 тысячи переселенцев. Уже известно, что правительство выделило временное жилье 32 тысячам людей, кто приехал из Нагорного Карабаха.

Помимо этого, по его данным, из региона перевезено свыше 21 тысячи транспортных средств. Автомобили и остальная техника шли в Армению через мост Хакари в Лачинском коридоре.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян заявил о том, что региона больше не существует. Указ гласит, что с 1 января 2024 года НКР как самостоятельного региона со своим правительством и организациями больше быть не должно. 20 сентября власти НКР признали поражение перед Азербайджаном, который решил провести в регионе операцию.

Населению, включая тех, кто находится за пределами региона, уже предложили условия реинтеграции, представленные Азербайджаном, для принятия в дальнейшем решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе. Тогда же премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал отъезд всех соотечественников из НКР. В переселении карабахских армян участвует и российский миротворческий контингент.