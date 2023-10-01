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20:17, 1 октября 2023Мир

В Польше призвали Украину быть благодарной за убежище для украинцев

Моравецкий призвал Украину быть благодарной Польше за убежище для украинцев

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что Польша предоставила убежище для миллионов украинцев. Его слова приводит ТАСС.

«Именно Польша приняла под своей крышей несколько миллионов украинцев. Мы больше всего помогли в тот момент, когда немцы хотели отправить в осажденный Киев 5000 касок», — сказал Моравецкий. Премьер также предупредил украинскую сторону, чтобы та не доверяла Германии, подчеркнув, что немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с Россией при помощи центральноевропейских государств.

Ранее руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил в эфире радиостанции RFM FM, что Польша обойдется без дружбы с Украиной и не будет заставлять Киев выстраивать добрые отношения. Пшидач также отметил, что Украина должна понимать, что не нужно допустить раскола, потому что «от этого выигрывает только третий игрок в лице Москвы».

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    Сергей Равин
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