Взрыв газа произошел в жилом доме в российском городе

Взрыв газа произошел в жилом доме в Тобольске, один человек пострадал

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном дома в городе Тобольске Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале.

Отмечается, что случившийся в результате пожар перешел на кровлю жилого дома. Сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов дома. По предварительным данным, пострадал один человек.

На месте происшествия в российском городе работают 56 человек личного состава, а также 17 единиц основной и специальной техники.

28 сентября сообщалось, что в Тюмени в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа. По информации МЧС, взрыв прогремел в доме на улице Геологоразведчиков в районе часа ночи по местному времени.