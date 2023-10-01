На Украине заявили о возможном влиянии беженцев на политику Польши

Политолог Кулик: украинцы с гражданством Польши начнут влиять на политику

Украинский политолог Виталий Кулик заявил, что когда беженцы с Украины получат гражданство и избирательные права в Польше, они смогут влиять на действия Варшавы и лоббировать интересы Киева. Его слова приводит польский портал Kresy.pl.

Кулик заявил о возможном влиянии беженцев на политику Польши и подчеркнул, что срок получения гражданства украинскими эмигрантами составляет до пяти лет. «И тогда мы получим как минимум несколько сотен тысяч польских граждан украинского происхождения, к которым придется относиться серьезно, потому что они будут избирателями», — спрогнозировал он.

По мнению политолога, аналогичная ситуация может возникнуть с десятками тысяч украинцев в Канаде и несколькими сотнями тысяч беженцев с Украины в ФРГ. Он призвал к политической консолидации украинского сообщества в Польше, чтобы у него была способность продвигать украинские интересы. Для этого потребуется сотрудничество с какой-либо политической силой.

Разногласия Варшавы и Киева усилились на фоне продления правительством Польши запрета на импорт зерна с Украины. Варшава объяснила это решение защитой интересов местных фермеров.

В ответ на это Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии, которые также ввели эмбарго на украинское зерно. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех отдельных стран-членов ЕС на ввоз зерна.

