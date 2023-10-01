Экс-разведчик Риттер: передача Украине ракет Taurus может привести к войне в ФРГ

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X предсказал войну в Германии из-за решения передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Он привел в пример ситуацию, если бы Иран предоставил мексиканскому картелю оружие, которое предназначалось бы для ударов по американской земле. По мнению эксперта, в таком случае Соединенные Штаты сравняли бы Иран с землей.

«Нельзя позволить Германии думать, что ее действия не повлекут за собой никаких последствий. Если война придет в Германию, то это потому, что она сама ее навлекла», — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что со злом иногда приходится бороться силой. Экс-разведчик назвал таким злом «идеологию Степана Бандеры», с которой Россия борется на Украине.

Риттер заявил, что решение Германии предоставить ракеты Taurus Киеву поставит Берлин в «открытое сотрудничество со злом», а война всегда приходит к тем, кто ее жаждет.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что крылатые ракеты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее, их использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по целям на российской территории разрешено международным правом.