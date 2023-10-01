Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:27, 1 октября 2023Мир

В США предсказали войну в Германии из-за Украины

Экс-разведчик Риттер: передача Украине ракет Taurus может привести к войне в ФРГ

Фото: Pixabay

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X предсказал войну в Германии из-за решения передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Он привел в пример ситуацию, если бы Иран предоставил мексиканскому картелю оружие, которое предназначалось бы для ударов по американской земле. По мнению эксперта, в таком случае Соединенные Штаты сравняли бы Иран с землей.

«Нельзя позволить Германии думать, что ее действия не повлекут за собой никаких последствий. Если война придет в Германию, то это потому, что она сама ее навлекла», — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что со злом иногда приходится бороться силой. Экс-разведчик назвал таким злом «идеологию Степана Бандеры», с которой Россия борется на Украине.

Риттер заявил, что решение Германии предоставить ракеты Taurus Киеву поставит Берлин в «открытое сотрудничество со злом», а война всегда приходит к тем, кто ее жаждет.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что крылатые ракеты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее, их использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по целям на российской территории разрешено международным правом.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России начался осенний призыв. В этом году он пройдет по-новому и с возросшими штрафами

    Сенат США одобрил проект финансирования правительства

    В США предсказали войну в Германии из-за Украины

    Стало известно о планах Трампа явиться в суд по делу о мошенничестве

    В США сенатор решил саботировать голосование по законопроекту о бюджете

    Эксперт по недвижимости предложил вариант вложения двух миллионов рублей

    На Западе назвали количество оставшихся у ВСУ танков Leopard

    Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов

    В Харькове произошло минимум четыре взрыва

    Пентагон пожаловался на нехватку средств для продолжения оказания помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости