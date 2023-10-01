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16:12, 1 октября 2023Среда обитания

В мемориале пострадавшим от репрессий установили бюст Сталина

В мемориале пострадавшим от репрессий в Тульской области установили бюст Сталина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На территории комплекса памяти пострадавших от репрессий «Медное» в Тульской области установили бюст Иосифа Сталина. Директор мемориала Александр Чуносов назвал такой шаг логичным, сообщает издание «Подъем».

Помимо бюста Сталина, в комплексе появились статуи Ленина, Калинина, Дзержинского и Свердлова. По словам Чуносова, таким образом руководство комплекса решило отразить то время. «Это же эпоха. Они что, не имели отношения к репрессиям? В чем здесь вы видите нестыковку какую-то? Все логично, все понятно», — заявил он.

Глава мемориала добавил, что недовольные решением не могут увидеть картину целиком. Кроме того, в основной экспозиции давно висит портрет Сталина, присутствие которого, по словам Чуносова, никого не смущает.

Ранее бюст народного комиссара НКВД при Сталине Николая Ежова откопали во время строительных работ в одном из парков города Орла. Статуя изготовлена из железобетона, ее вес составляет около 100 килограммов, а высота — более 60 сантиметров. Объект направили на реставрацию в краеведческий.

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    Александра Качан
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