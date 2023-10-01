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13:58, 1 октября 2023Бывший СССР

В ДНР прокомментировали планы Британии по подготовке солдат ВСУ на Украине

Советник главы ДНР: подготовка ВСУ британскими военными не принесет результатов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Подготовка солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) британскими инструкторами, если и будет организована, не принесет результатов. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Он также отметил, что большие потери Киева при контрнаступлении уже показали уровень такой подготовки. «Никакого прорыва здесь не будет. Дело в том, что любая боевая операция украинских ВСУ не проводится без участия или руководства стран НАТО и их специалистов, то есть это не новость», — прокомментировал Гагин.

Говоря о планах обучения британскими военными солдат ВСУ, Гагин сказал, что «даже медведя можно научить ездить на мотоцикле или на велосипеде, (...) но украинские военнослужащие совершенно необучаемы».

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс рассказал, что страна впервые разместит свои войска на Украине. Он уточнил, что британские ВС планируют заняться обучением бойцов ВСУ. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что провел переговоры с военным руководством, в ходе которых обсудил возможность переноса официальной программы подготовки под руководством Британии на Украину.

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