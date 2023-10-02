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10:42, 2 октября 2023Моя страна

В Челябинской области посчитали отметивших 100-летие пенсионеров

В Челябинской области проживает 203 долгожителя в возрасте 100 лет и более

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Челябинской области посчитали количество пенсионеров, которые уже отметили вековой юбилей. Об этом сообщает портал «Хорошие новости» со ссылкой на данные Челябинскстата.

Выяснилось, что всегда в регионе проживает более двухсот жителей, которым исполнилось 100 лет. Примечательно, что большая части из них — женщины. При этом всего в регионе проживает 837,3 тысячи пенсионеров.

«В Челябинской области проживает 203 долгожителя в возрасте 100 лет и более. Почти все они живут в городах. Женщин-долгожительниц на 60 процентов больше, чем мужчин. Эти люди являются свидетельством стойкости и долголетия, а также примером для молодых поколений»,— прокомментировали специалисты.

В сентябре в преддверии Дня пожилого человека во Владимирской области начался марафон для пенсионеров. В рамках мероприятия организовывались встречи, которые объединяли активных пожилых людей.

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    Карина Черных
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