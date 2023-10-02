Боррель назвал самую надежную гарантию безопасности для Украины

Боррель назвал членство в ЕС самой сильной гарантией безопасности для Украины

Членство Украины в Евросоюзе (ЕС) является самой надежной гарантией безопасности для Украины. Об этом на неформальной встрече в Киеве глав МИД стран объединения заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Боррель сообщил, что сейчас Украина является кандидатом на вступление в ЕС и продолжает двигаться вперед, однако указал на важность продолжения внутренних реформ в стране. «Самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, — это членство в ЕС», — констатировал глава евродипломатии.

Дипломат уточнил, что Киев и Брюссель также работают «над усилением сотрудничества между оборонной промышленностью Европы и Украины» и назвал усиление помощи Европы в разминировании страны ключевым условием для восстановления экономики Украины.

Ранее Боррель сообщил, что в ходе встречи в Киеве главы МИД ЕС не смогли достичь соглашения о выделении Украине военной помощи в размере 5 миллиардов евро в 2024 году. Сообщается, что до конца этого года инициатива получит поправки и будет предложена вновь.