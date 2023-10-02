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17:28, 2 октября 2023Мир

В ЕС опять не смогли выделить Киеву военную помощь

Боррель: главы МИД ЕС не смогли достичь соглашения о выделении Киеву 5 млрд евро

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В ходе сегодняшней встречи в Киеве главы МИД ЕС не смогли достичь соглашения о выделении Украине военной помощи в размере пяти миллиардов евро в 2024 году, до конца этого года инициатива получит поправки и будет предложена вновь. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС

«Я предложил новый двусторонний многолетний пакет военной помощи [Украине] из Европейского фонда мира в размере до пяти миллиардов евро на следующий год… Я надеюсь, что мы сможем достичь по ним соглашения до конца этого года в ходе согласования поправок в многолетний бюджет ЕС», — прокомментировал Боррель планы ЕС.

Он также добавил, что средства планируется потратить на инвестиции в оборонную промышленность, на подготовку 40 тысяч украинских военных, а также «на усилия по разминированию и борьбе с российской дезинформацией».

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз попросит США продолжить финансирование Украины. Он отметил, что для европейцев украинский конфликт является экзистенциальной угрозой.

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    Виктория Кондратьева
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