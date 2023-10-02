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10:42, 2 октября 2023Мир

Евросоюз попросит США продолжить финансирование Украины

Боррель заявил, что ЕС попросит США продолжить финансирование Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Европейский союз (ЕС) попросит США продолжить финансирование Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его заявление со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС цитирует ТАСС.

Дипломат указал, что вопрос о продолжении финансирования Киева обсуждается с американскими союзниками. «Уверен, что это решение будет пересмотрено и мы все вместе будем на вашей стороне», — подчеркнул он.

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