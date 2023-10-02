Евросоюз попросит США продолжить финансирование Украины

Боррель заявил, что ЕС попросит США продолжить финансирование Украины

Европейский союз (ЕС) попросит США продолжить финансирование Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его заявление со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС цитирует ТАСС.

Дипломат указал, что вопрос о продолжении финансирования Киева обсуждается с американскими союзниками. «Уверен, что это решение будет пересмотрено и мы все вместе будем на вашей стороне», — подчеркнул он.