В США вышел срок действия не работавшего закона о ленд-лизе для Украины

В США вышел срок действия закона о ленд-лизе для Украины, который не работал

В США вышел срок действия наработавшего закона о ленд-лизе для Украины, который ни разу не применялся. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Речь идет о программе, которая была рассчитана до конца 2023 финансового года. В рамках нее президент США Джо Байден мог передавать Украине и другим странам оружие без необходимых для этого юридических и коммерческих процедур.

Однако в действительности, как отмечает издание, закон не работал, поскольку Вашингтон и так давал Киеву оружие без всякой оплаты и условий. «Это чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз», — отметила «Страна.ua».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил надежду, что Киев получит оружейный ленд-лиз от США. «Не думаю, что США против предоставления ленд-лиза. (…) Просто сейчас ситуация, когда США дают много помощи без оплаты. Не использую [слово] "бесплатно", я говорю без оплаты, это разные вещи», — сказал Данилов, отметив, что это больше юридический вопрос.

Секретарь СНБО призвал подождать. По его словам, у Украины есть возможность пользоваться указанной опцией до сентября 2024 года.