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19:25, 2 октября 2023Мир

В США обеспокоились формированием пророссийской оси в Европе

NYT: на Западе обеспокоены формированием пророссийской оси в Европе

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Победа на парламентских выборах в Словакии бывшего премьер-министра Роберта Фицо, занимающего пророссийскую позицию, является одним из признаков ослабления поддержки Украины и формирования пророссийской оси в Европе. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В ходе предвыборной кампании Фицо заявлял, что в случае его победы на Украину не будет отправлено «ни одного патрона», хотя до этого Словакия стала первой страной, поставившей истребители Вооруженным силам Украины (ВСУ). Вследствие этого в США и Европейском союзе (ЕС) начали беспокоиться о многомиллиардной военной помощи, которую Запад предоставил Украине за последние 19 месяцев.

«Поскольку Словакия, Венгрия и Сербия проявляют значительную симпатию в сторону президента России Владимира Путина, в этой части Европы произошел перелом. Даже Польша, ярая сторонница Украины, принявшая во время войны более 1,5 миллиона украинских беженцев, недавно решила закрыть свою границу для импорта дешевого украинского зерна», — говорится в публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не называть Роберта Фицо пророссийским политиком. По словам Пескова, сегодня любого европейского политика, который в первую очередь думает о суверенитете своей страны, сразу называют пророссийским, но это абсурд.

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    Дарья Балацкая
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