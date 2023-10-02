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14:05, 2 октября 2023Мир

В Кремле отказались считать Фицо пророссийским политиком

Представитель Кремля Песков призвал не называть Фицо пророссийским политиком

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не называть пророссийским политиком бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чья партия одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента заметил, что любого европейского политика, который в первую очередь думает о суверенитете своей страны, сразу называют пророссийским. «Но это абсурд», — высказался он.

Песков отметил, что Москва хотела бы видеть «больше политиков опытных, трезвых и имеющих тенденцию к тому, чтобы трезво оценивать ситуацию». На вопрос о том, что ждет отношения России и Словакии в будущем, он затруднился ответить, так как Словакии еще предстоит создание коалиционного правительства.

Победу на выборах в парламент страны одержала левоцентристская партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» («Н-СД»). Ей удалось набрать 23,58 процента голосов избирателей, а ее соперник — либеральная партия «Прогрессивная Словакия» — набрала 16,37 процента голосов.

При этом заместитель главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что парламентские выборы в Словакии прошли в условиях беспрецедентной дезинформации.

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    Варвара Кошечкина
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