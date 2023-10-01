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09:40, 1 октября 2023Мир

В Словакии на парламентских выборах победила партия пророссийского экс-премьера

Партия пророссийского экс-премьера Роберта Фицо выиграла на выборах в Словакии

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Левоцентристская партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» («Н-СД») побеждает на парламентских выборах с 23,58 процента голосов избирателей, сообщает Topky.

На втором месте либеральная партия «Прогрессивная Словакия» с 16,37 процента голосов, следом идут социал-демократическая партия «Голос», набирающая 15,22 процента, и коалиция ОЛАНО с 9,15 процента голосов. Чтобы попасть в парламент, партии должны набрать не менее 5 процентов голосов, а коалиции — не менее 7 процентов.

За время своего премьерства Фицо трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным и подчеркивал необходимость выстраивания дружеских отношений с Москвой.

После начала специальной военной операции на Украине Фицо резко раскритиковал Запад и возложил на него вину за начало военных действий. Кроме того, экс-премьер активно призывал остановить накачку Украины оружием, считая, что это отдаляет стороны от мира.

Победа «Н-СД» состоялась вопреки данным экзитполов, согласно которым парламентское большинство должна была составить либеральная партия Progresivne Slovensko.

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    Варвара Кошечкина
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