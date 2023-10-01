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01:06, 1 октября 2023Мир

Раскрыты данные экзитпола на выборах в Словакии

Экзитпол Focus: Progresivne Slovensko ведет на парламентских выборах Словакии

Фото: Petr Josek Snr / Reuters

Агентство Focus раскрыло данные экзитпола, проведенного на внеочередных выборах в парламент Словакии. Об этом передает РИА Новости.

По данным опроса, на внеочередных выборах в парламент Словакии побеждает либеральная партия Progresivne Slovensko. За нее проголосовали 23,5 процента избирателей.

Ранее премьер Словакии Людовит Одор пошел на выборы в парламент и забыл взять паспорт. Конечно, это была моя человеческая ошибка», — отметил он.

30 сентября в Словакии прошли очередные парламентские выборы. В них участвовали 24 партии и одна коалиция. Главный лидер выборной гонки — социал-демократическая партия Smer под председательством 59-летнего Роберта Фицо, который трижды занимал пост премьер-министра Словакии. Он высказывался против продолжения военной поддержки Украины.

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    Марина Совина
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