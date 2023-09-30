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13:32, 30 сентября 2023Мир

Премьер Словакии пошел на выборы в парламент и забыл взять паспорт

Премьер Словакии Людовит Одор пошел на выборы в парламент и забыл паспорт

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Словакии премьер-министр Людовит Одор пошел на выборы в парламент, чтобы проголосовать, но забыл паспорт. Об этом пишет РИА Новости.

Он с улыбкой рассказал, что не дошел до места голосования, вспомнив об удостоверении личности. «Конечно, это была моя человеческая ошибка», — отметил премьер-министр Словакии.

Политик рассказал, что возвратился домой, взял паспорт и снова пошел на выборы. В итоге он все же проголосовал на внеочередных выборах в парламент.

30 сентября в стране проводятся очередные парламентские выборы. Участие в них принимают 24 партии и одна коалиция. Главный лидер выборной гонки — социал-демократическая партия Smer под председательством 59-летнего Роберта Фицо, который трижды занимал пост премьер-министра Словакии. Он высказывается против продолжения военной поддержки Украины.

В прошлый раз голосование состоялось 29 февраля 2020 года. По его итогам в правящей коалиции Словакии оказались четыре либеральные партии. В ноябре 2022 года эта коалиция распалась, после чего было решено провести досрочные парламентские выборы.

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