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21:48, 1 октября 2023Мир

В ЕК заявили о дезинформации на выборах в Словакии

Замглавы ЕК Юрова: парламентские выборы в Словакии сопровождались дезинформацией

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Прошедшие в Словакии парламентские выборы сопровождались беспрецедентной дезинформацией. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова, передает РИА Новости.

По ее словам, об этом свидетельствуют результаты опросов и данные платформ, имеющиеся в ее распоряжении. «Мы наблюдали высокий уровень наполнения словацкого информационного пространства материалами ультраправых и иных источников», — рассказала Юрова.

При этом она не уточнила, как сильно дезинформация повлияла на итоги голосования. Замглавы ЕК также поздравила победившую на выборах партию Smer и партию Progresivne Slovensko (PS), которая заняла второе место.

Кроме того, она обратила внимание на использование искусственного интеллекта (ИИ) в распространении дезинформации. Юрова сообщила, что перед выборами появился ролик, созданный с его помощью, якобы с участием лидера PS и замглавы Европарламента Михала Шимечки. «Господин Шимечка был, скажем так, первой жертвой или мишенью. Поиграл с ним искусственный интеллект», — отметила она.

Ранее стало известно, что на парламентских выборах в Словакии одержала победу партия пророссийского экс-премьера страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» («Н-СД»). Она набрала 23,58 процента голосов избирателей.

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    Марина Совина
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