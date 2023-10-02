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18:07, 2 октября 2023Мир

Трамп прокомментировал иск о мошенничестве против себя и своей компании

Трамп назвал иск против себя и Trump Organization обманом и постановкой

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Иск о мошенничестве — это обман и постановка. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп перед началом судебного процесса против него самого и его компании Trump Organization, сообщает РИА Новости.

«Это обман, это постановка», — прокомментировал он дело о гражданском иске, уточнив, что по нему не было потерпевших.

Бывший американский лидер также назвал это дело преступлением против него самого, потому что окружной и генеральный прокуроры коррумпированы, а их целью является нанесение ему ущерба в рамках предвыборной кампании.

Ранее нью-йоркский судья Артур Энгорон постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Сообщается, что Трамп и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал.

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    Дарья Балацкая
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