Трамп прокомментировал иск о мошенничестве против себя и своей компании

Трамп назвал иск против себя и Trump Organization обманом и постановкой

Иск о мошенничестве — это обман и постановка. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп перед началом судебного процесса против него самого и его компании Trump Organization, сообщает РИА Новости.

«Это обман, это постановка», — прокомментировал он дело о гражданском иске, уточнив, что по нему не было потерпевших.

Бывший американский лидер также назвал это дело преступлением против него самого, потому что окружной и генеральный прокуроры коррумпированы, а их целью является нанесение ему ущерба в рамках предвыборной кампании.

Ранее нью-йоркский судья Артур Энгорон постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Сообщается, что Трамп и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал.