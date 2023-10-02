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15:16, 2 октября 2023Мир

Украина стала основным получателем немецкой военной техники

Минэконом ФРГ: немецкий экспорт оружия в Украину вырос более чем в четыре раза

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Экспорт военной техники из Германии в Украину вырос более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом, в результате чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали основным получателем немецкого оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство экономики (Минэконом) ФРГ.

По данным Министерства экономики Германии из общей стоимости разрешенного военного экспорта Германии в 8,76 миллиарда евро (около 904 миллиардов рублей) за первые девять месяцев года на долю Украины пришлось 3,3 миллиарда евро (около 340 миллиардов рублей).

В сравнении с прошлым годом сумма увеличилась более чем в четыре раза. За тот же период 2022 года для ВСУ было одобрено оборудование на сумму 775 миллионов евро (около 80 миллиардов рублей).

Ранее Министерства финансов Германии сообщило, что страна потратила 5,2 миллиарда евро (около 536 миллиардов рублей) из запланированных 17 (около 1,7 триллиона рублей) на вооружение армии Украины с начала вооруженного конфликта. Депутат от Левой партии Севим Дагделена прокомментировала данную информацию, заявив, что властям Германии следовало бы перенаправить данные средства на мирное урегулирование конфликта.

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    Дарья Балацкая
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