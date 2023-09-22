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18:51, 22 сентября 2023Мир

Минфин Германии раскрыл расходы на поставки оружия Украине

Политик Дагделен: Берлин с начала СВО оказал Киеву помощь на сумму €5,2 млрд

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Германия потратила 5,2 миллиарда евро из запланированных 17 на вооружение армии Украины с начала вооруженного конфликта. Об этом следует из ответа Министерства финансов Германии на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделены, передает Der Spiegel.

«Оружие на 5,2 миллиарда евро с бесплатной доставкой на дом — подарки высококоррумпированной Украине за счет немецких налогоплательщиков», — заявила политик.

Она подчеркнула, что властям Германии следовало бы перенаправить данные средства на мирное урегулирование конфликта, а также на развитие национального образования и здравоохранения.

Ранее депутат Европарламента от Румынии Виктор Негреску заявил, что странам Евросоюза стоит рассмотреть возможность реформирования бюджетных правил и изменения расчета дефицита бюджета с целью расширить возможности стран для оказания помощи Украине и Молдавии.

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    Максим Габриелян
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