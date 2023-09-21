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06:01, 21 сентября 2023Мир

В ЕС призвали изменить бюджетную политику ради помощи Украине

Депутат ЕП Негреску призвал изменить бюджетную политику ЕС для помощи Украине

Фото: Euranet Plus / Wikipedia

Странам Евросоюза (ЕС) стоит рассмотреть возможность реформирования бюджетных правил и изменения расчета дефицита бюджета с целью расширить возможности стран для оказания помощи Украине и Молдавии, заявил депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Виктор Негреску. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим текстом его обращения к Еврокомиссии (ЕК).

«ЕС продемонстрировал большую солидарность с Украиной и Республикой Молдова, предоставив всестороннюю поддержку, включая гуманитарную и военную помощь. Это свидетельствует о важности единства ЕС, особенно в трудные времена, а продолжение оказания прямой поддержки Украине и Республике Молдова является ключом к защите наших ценностей», — заявил парламентарий.

Он напомнил, что многие страны-члены ЕС выделили значительные ресурсы из своих бюджетов для помощи Украине и Молдавии. По мнению Негреску, это привело к непредвиденным затратам и расходам для этих государств, а также «легло бременем на национальные бюджеты и повысило риски для демократии и социальной устойчивости».

Соблюдение текущих бюджетных правил ЕС, таких как ограничения в 3% ВВП для бюджетного дефицита и 60% ВВП для государственного долга, становится все более трудным, особенно с учетом текущих высоких темпов инфляции

Виктор Негрескудепутат Европарламента от Румынии

В связи с этим он предлагает внести изменения в так называемую «процедуру избыточного дефицита», в рамках которой ЕК оценивает фискальное состояние государств-членов ЕС и разрабатывает рекомендации по фискальным мерам. Негреску отметил, что при расчетах дефицита из полученной необходимо вычитать средства, потраченные на поддержку Украины и Молдавии.

«Каким образом Еврокомиссия оценивает возможность внесения поправок в бюджетные правила ЕС и изменения процедуры избыточного дефицита путем исключения из расчета дефицита конкретных сумм, потраченных на логистическую, военную и гуманитарную помощь для Украины и Республики Молдова?» — спросил он.

Этот тип временной приостановки, который применялся в прошлом, предоставит странам ЕС бóльшую бюджетную свободу действий для оказания им столь необходимой поддержки

Виктор Негрескудепутат Европарламента от Румынии

Ранее ряд стран ЕС обвинили в неполной солидарности с Украиной. Так, министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что Польша, Венгрия и Словакия проявляют неполную солидарность с Киевом, продлевая запрет на ввоз украинского зерна.

«Когда вас это устраивает, вы солидарны, а когда вас это не устраивает, вы не солидарны», — сказал глава ведомства на встрече министров сельского хозяйства стран-членов ЕС.

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    Кирилл Садовский
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