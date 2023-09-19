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08:22, 19 сентября 2023Мир

Ряд стран ЕС обвинили в неполной солидарности с Украиной

Politico: Польшу, Венгрию и Словакию осудили за запрет на ввоз зерна с Украины

Фото: Pixabay

Польша, Венгрия и Словакия проявляют неполную солидарность с Киевом, продлевая запрет на ввоз украинского зерна. С таким обвинением в адрес ряда государств выступил министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, его цитирует американская газета Politico.

«Когда вас это устраивает, вы солидарны, а когда вас это не устраивает, вы не солидарны», — осудил он политику стран на встрече министров сельского хозяйства стран-членов Евросоюза (ЕС).

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Как указал в разговоре с Politico один из европейских дипломатов, политика Варшавы в отношении импорта украинского зерна мотивирована «не экономическими проблемами, а политическими целями» нынешнего правительства накануне выборов.

Ранее перестал действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на ввоз продукции на национальном уровне.

18 сентября Киев подал иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии. Власти подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех стран на ввоз зерна.

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    Глеб Бажуткин
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