В Британии заявили о продолжении поддержки ВСУ США и Польшей

Глава Минобороны Британии Шэппс: США и Польша продолжат поддерживать Украину

Соединенные Штаты Америки и Польша не прекратят оказывать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), несмотря на трудности во внутренней политике стран. Об этом заявил глава Министерства обороны Британии Грант Шэппс, сообщает РИА Новости.

Шэппс сообщил, что США и Польша продолжают оказывать существенную поддержку Украине, несмотря на давление в связи с предстоящими в странах выборами. «Я очень надеюсь и верю, что когда там пройдут выборы и все будет урегулировано, то будет применен разумный, здравый подход», — сказал он.

Глава Минобороны также добавил, что Великобритания в свою очередь продолжит поддерживать Киев вне зависимости от того, «что где-либо еще произойдет».

Ранее Шэппс заявил, что Великобритания хочет успеть подготовить более 50 тысяч украинских военных до конца 2023 года. Кроме того, он напомнил, что Британия начала помогать Украине задолго до начала конфликта с Россией.