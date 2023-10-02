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17:04, 2 октября 2023Из жизни

Врачи обнаружили 60 разных предметов в желудке жалующегося на боль пациента

В Индии врачи извлекли из желудка мужчины 60 разных предметов

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Индии врачи обнаружили десятки предметов в желудке мужчины. Об этом сообщает New York Post.

35-летний Кулдип Сингх два года жаловался на боли в желудке. Когда неприятные ощущения стали усиливаться, а температура тела мужчины повысилась, он обратился за медицинской помощью в больницу в городе Мога штата Пенджаб. Врачи обследовали мужчину и обнаружили в его желудке около 60 разных предметов, среди которых были цепи, гайки, болты, наушники и пуговицы. Медики диагностировали у пациента пикацизм — непреодолимое желание есть что-либо необычное и малосъедобное. Чаще всего недуг встречается у беременных женщин, маленьких детей и людей с нарушениями психического развития.

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Сингх перенес трехчасовую операцию, в ходе которой хирурги успешно извлекли все инородные предметы из его желудка. Несмотря на это, в настоящее время мужчина находится в больнице в критическом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Поскольку он ел острые предметы, в его желудке возникли серьезные повреждения», — объяснил гастроэнтеролог, обследовавший пациента.

Ранее сообщалось, что 52-летняя агент по недвижимости из США случайно проглотила беспроводной наушник, перепутав его с витаминами. Женщина отметила, что после случившегося наушник некоторое время оставался включенным, но потом перестал работать.

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    Алиса Удовик
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