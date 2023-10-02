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14:33, 2 октября 2023Экономика

Курс доллара превысил 99 рублей

Курс доллара превысил 99 рублей впервые за полтора месяца

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 2 октября, курс доллара впервые с 15 августа превысил 99 рублей. На максимуме он поднимался более чем на процент и доходил до 99,12 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Евро в начале дня доходил до 104,5 рубля, после чего скорректировался, но по-прежнему остается выше 104 рублей. Курс юаня превысил максимум с 14 августа, дойдя до 13,59 рубля.

Рубль слабеет с 21 сентября, когда на минимуме он опускался до 95,36 рубля. Давление на него оказывает завершение периода временного увеличения продаж валюты Центробанком в десять раз, а также окончание налогового периода.

Курс доллара от TradingView

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что до конца года возможно как сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне в 13 процентов, так и ее повышение, а в настоящее время на рынке слишком много неопределенности. При этом приближение доллара к отметке в 100 рублей подталкивает регулятор к ужесточению денежно-кредитной политики.

В августе, когда доллар поднимался выше 102 рублей, ЦБ пошел на экстренное повышение ставки с 8,5 процента до 12 процентов. В сентябре параметр вырос еще на один процентный пункт.

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    Платон Щукин
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