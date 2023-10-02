52-летняя ведущая снялась без бюстгальтера на работе

Британская актриса и ведущая Аманда Холден поделилась снимком в откровенном образе с рабочего места. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость опубликовала сторис (на данный момент они удалены), на которых она позировала на радиостанции Heart FM в наряде зеленого цвета. Телезвезда снялась в облегающем тело поло и кожаной юбке-карандаше длины миди. При этом от бюстгальтера она отказалась, а в качестве обуви выбрала туфли на каблуке.

В то же время волосы Холден распустила, сделав также макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были множество золотых браслетов, небольшие серьги и кольцо с бриллиантом.

В июле Аманда Холден сфотографировалась в бикини под душем. На размещенном снимке звезда предстала на фоне камней и деревьев в черном купальнике. При этом она распустила длинные светлые волосы и, стоя спиной, повернулась лицом к камере.