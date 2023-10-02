Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 2 октября 2023Ценности

52-летняя ведущая снялась без бюстгальтера на работе

Фото: @noholdenback

Британская актриса и ведущая Аманда Холден поделилась снимком в откровенном образе с рабочего места. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость опубликовала сторис (на данный момент они удалены), на которых она позировала на радиостанции Heart FM в наряде зеленого цвета. Телезвезда снялась в облегающем тело поло и кожаной юбке-карандаше длины миди. При этом от бюстгальтера она отказалась, а в качестве обуви выбрала туфли на каблуке.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

В то же время волосы Холден распустила, сделав также макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были множество золотых браслетов, небольшие серьги и кольцо с бриллиантом.

В июле Аманда Холден сфотографировалась в бикини под душем. На размещенном снимке звезда предстала на фоне камней и деревьев в черном купальнике. При этом она распустила длинные светлые волосы и, стоя спиной, повернулась лицом к камере.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Мужчины отказываются от женщин и уединяются в лесу во имя тестостерона. Чего они добиваются и почему это выглядит смешно

    52-летняя ведущая снялась без бюстгальтера на работе

    Католикос назвал причины потери Арменией Нагорного Карабаха

    В Канаде гризли растерзал двух туристов

    В Тобольске потушили пожар в жилом доме после взрыва газа

    Эксперт рассказал о методике дроп-сетов для экономии времени на тренировках

    В США заявили о модернизации беспилотного «Призрака»

    Задержанный в Белоруссии украинский диверсант пожаловался на предательство Киева

    Кандидат в президенты США упрекнул Байдена в поддержке цензуры

    Три российских хоккеиста попали в топ-20 лучших действующих игроков НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости