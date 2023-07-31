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01:00, 31 июля 2023Ценности

52-летняя ведущая снялась в бикини под душем

52-летняя ведущая Аманда Холден снялась в черном бикини под душем

Фото: @noholdenback

Британская актриса и ведущая Аманда Холден поделилась фото в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 52-летняя звезда снялась под душем на фоне камней и деревьев в черном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом она распустила длинные светлые волосы и, стоя спиной, повернулась лицом к камере. Свой образ знаменитость дополнила многочисленными браслетами на запястье.

Поклонники оценили фигуру Холден в комментариях под постом. «Красивая и вдохновляющая женщина», «От нее веет сексуальностью», «Восхитительная», «Вы выглядите просто потрясающе», — высказывались они.

В мае Аманда Холден появилась на публике в наряде из латекса и попала в объектив папарацци. Знаменитость прошлась по улицам Лондона в облегающем платье длины миди красного цвета бренда William Wilde за 235 фунтов стерлингов (23 тысячи рублей), отказавшись при этом от бюстгальтера.

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    Екатерина Ештокина
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