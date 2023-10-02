Из российского изолятора сбежал арестант

Mash: в Краснодарском крае из ИВС сбежал 35-летний арестант

В Краснодарской крае бывший 35-летний боец ЧВК «Вагнер» сбежал из изолятора временного содержания (ИВС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, фигуранта арестовали на десять суток за мелкое хулиганство. Однако во время прогулки после пяти дней под стражей он решил сбежать. Мужчина отогнул металлические прутья ограждения, залез на вольер и смог преодолеть забор.

Теперь правоохранители ищут беглеца. Отмечается, что ранее его уже судили по наркотической статье.

29 сентября сообщалось, что в Рязанской области трое осужденных сбежали из колонии-поселения.