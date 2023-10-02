Охранник выкинул посетительницу из бара в российском городе

В Красноярске охранник взял на руки и выкинул из бара одну из посетительниц

В Красноярске охранник взял на руки и выкинул из бара одну из посетительниц. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло в ночь на 1 октября в заведении Yushin Brothers в российском городе. Несколько подруг поссорились с мужчиной возле туалетов.

Горожанки просили пройти без очереди, потому что одной из подруг было плохо, все их пропустили, но один гость начал скандалить.

На конфликтную ситуацию обратил внимание охранник. Однако действовал он радикально — мужчина схватил на руки одну из девушек и с силой бросил ее на пол у выхода. Далее сотрудник бара толкнул в стену другую девушку.

После отдыха в баре жительницы Красноярска поехали фиксировать травмы в больницу. У одной из пострадавших врачи диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы.

Ранее сообщалось, что в Москве охранники избили бывшего дагестанского депутата за грубое отношение к официантам.