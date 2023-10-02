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16:14, 2 октября 2023Интернет и СМИ

Финалистка «Пацанок» раскрыла закулисье проекта

Финалистка «Пацанок» Кузнецова заявила, что редакторы шоу помогали участницам

Кадр: YesNoYes / YouTube

Финалистка пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Бэлла Кузнецова заявила, что продюсеры и редакторы проекта помогали участницам. Закулисье шоу она раскрыла в беседе с блогершей Наташей Гасанхановой, видео вышло на YouTube.

«У нас лично (в пятом сезоне шоу — прим. «Ленты.ру») с нами работали. Нам помогали продюсеры, руководитель проекта, редакторы те же. Ты просто сидишь и общаешься с ними, чем-то делишься, и они реально тебе помогают. То есть нет такого, чтобы ты была как обезьянка в клетке», — рассказала Кузнецова. Она также подчеркнула, что на проекте было несколько психологов, включая специалиста, который работал с участницами за кадром.

Вместе с тем, как указала финалистка шоу, для участниц проекта действовали определенные правила. В частности, по ее словам, девушкам не разрешалось курить.

Ранее телеканал «Пятница!» сообщил о задержании участницы реалити-шоу «Новые пацанки» Милы Грац (настоящее имя — Людмила Ушакова). На канале заявили, что девушка шантажировала съемочную группу проекта и угрожала ее членам физической расправой. Отмечалось, что делом Грац занимается полиция.

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    Маргарита Щигарева
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