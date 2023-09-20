В Москве задержана участница шоу «Пацанки»

В Москве задержана участница шоу «Новые Пацанки» Мила Грац

Участницу реалити-шоу «Новые Пацанки» Милу Грац (настоящее имя — Людмила Ушакова) задержали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Пятница!»

Уточняется, что 26-летняя Грац шантажировала съемочную группу проекта, вымогала деньги и угрожала физической расправой. Сейчас делом девушки занимаются правоохранительные органы. Телеканал подчеркнул, что девушка с судимостями — она не раз привлекалась к ответственности и отбывала наказание в СИЗО.

«Один из редакторов, попав под психологическое давление Милы, рассказывал ей о предстоящих испытаниях. В результате его уволили», — рассказали представители канала.

Ранее на финалистку пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Бэллу Кузнецову пожаловались в полицию и прокуратуру.