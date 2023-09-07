На финалистку «Пацанок» пожаловались в полицию

Предприниматель пожаловалась на финалистку «Пацанок» Бэллу Кузнецову в полицию

На финалистку пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Бэллу Кузнецову пожаловались в полицию и прокуратуру. Об этом изданию Super заявила не назвавшая свою фамилию предпринимательница, которая обвинила звезду телепроекта в том, что та не выполнила обязательства по рекламе.

По словам собеседницы издания, она заказала у Кузнецовой рекламу духов в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Однако, как утверждает предпринимательница, после того как экс-участница шоу получила деньги, она перестала выходить на связь и не выполнила заранее оговоренные условия.

Впоследствии Кузнецова якобы связалась с женщиной и предложила в качестве компенсации дополнительный способ рекламы ее товара в соцсети. Предпринимательница отказалась и попросила вернуть деньги. «Она не может добиться возврата денег уже месяц. Предприниматель написала заявление в отделение полиции по Санкт-Петербургу и в прокуратуру», — говорится в материале.

Кузнецова, с свою очередь, в беседе с изданием заявила, что в последнее время не получала предложений о рекламе духов. Звезда «Пацанок» также отметила, что ей не поступали никакие уведомления из полиции.

Ранее сообщалось, что участница «Пацанок» Лаурита Карпова попала в скандал после того, как устроила фотосессию с девушкой в свадебном платье в горах Дагестана.

