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16:31, 2 октября 2023Мир

В США заявили об отсутствии в ВСУ подготовленных НАТО солдат

Ветеран армии США Берлетик: в ВСУ закончились военные, подготовленные НАТО

Фото: Alex Babenko / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) закончились военные, фундаментально подготовленные по стандартам НАТО. Об этом заявил бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик на своем канале New Atlas в YouTube.

«Профессиональные военные, которых США и НАТО готовили на Украине с 2014 по 2022 год, были уничтожены Россией с начала спецоперации», — заявил ветеран.

Он также добавил, что, по его мнению, сейчас в ВСУ воюют преимущественно необученные люди, которые не знакомы со стандартами Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что США хотят, чтобы ВСУ приняли стандарты НАТО, хотя администрация Джо Байдена не считает Киев готовым к вступлению в альянс.

Сообщается, что американские чиновники требуют «сформировать профессиональный корпус младших офицеров и унтер-офицеров, соответствующих доктрине и принципам НАТО», а также принять документы «отражающие терминологию НАТО».

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    Максим Габриелян
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