Politico: США хотят, чтобы ВСУ приняли стандарты НАТО

США хотят, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли стандарты НАТО, хотя администрация Джо Байдена не считает Киев готовым к вступлению в альянс. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на правительственный документ.

Сообщается, что американские чиновники требуют «сформировать профессиональный корпус младших офицеров и унтер-офицеров, соответствующих доктрине и принципам НАТО», а также принять документы «отражающие терминологию НАТО».

Издание также отмечает, что США стремятся сохранить ориентацию Украины на развитие отношений с западными державами. В частности, предполагается развитие системы преподавания английского языка среди украинцев.

Ранее представители Киева заявили о начале выпуска снарядов натовского калибра на Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, что в стране начали производить снаряды 155 мм калибра, который является стандартом Североатлантического альянса.