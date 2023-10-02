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16:21, 2 октября 2023Мир

Стало известно о давлении США на Украину из-за стандартов НАТО

Politico: США хотят, чтобы ВСУ приняли стандарты НАТО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

США хотят, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли стандарты НАТО, хотя администрация Джо Байдена не считает Киев готовым к вступлению в альянс. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на правительственный документ.

Сообщается, что американские чиновники требуют «сформировать профессиональный корпус младших офицеров и унтер-офицеров, соответствующих доктрине и принципам НАТО», а также принять документы «отражающие терминологию НАТО».

Издание также отмечает, что США стремятся сохранить ориентацию Украины на развитие отношений с западными державами. В частности, предполагается развитие системы преподавания английского языка среди украинцев.

Ранее представители Киева заявили о начале выпуска снарядов натовского калибра на Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, что в стране начали производить снаряды 155 мм калибра, который является стандартом Североатлантического альянса.

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