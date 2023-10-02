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15:22, 2 октября 2023Ценности

Россиянам назвали самое эффективное средство для стирки белья

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Главный технолог химчистки «Белый город» Марина Волохова назвала россиянам самое эффективное средство для стирки белья. Ее комментарий публикует портал Blitz+.

Специалистка сравнила свойства капсул, порошка и геля и сделала выбор в пользу последнего. По ее словам, данный продукт экономичнее расходуется и лучше уничтожает загрязнения. Кроме того, он не оставляет следов на одежде и не способствует ее выцветанию.

«[Геля] нужно намного меньше, чем порошка. Что касается капсул, с ними очень трудно рассчитать правильную загрузку белья», — также пояснила собеседница издания.

В октябре мастер по ремонту бытовой техники Дмитрий Мухин назвал россиянам вредящие стиральной машине при использовании вещи. По словам эксперта, привести к поломке устройства может чистка носков или шнурков.

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    Алина Гостева
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