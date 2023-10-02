Мастер назвал россиянам вредящие стиральной машине при использовании вещи
Мастер по ремонту бытовой техники Дмитрий Мухин назвал россиянам вредящие стиральной машине при использовании вещи. Его комментарий публикует «Городовой».
По словам эксперта, привести к поломке устройства может чистка носков или шнурков. «[Они] могут завалиться за щель и попасть в бак, налипнуть на тэн, преградить путь к сливу воды. В худшем случае — намотаться на крыльчатку и сгореть там», — пояснил специалист, призвав класть данные изделия в специальный тканевый мешок перед помещением в барабан.
Кроме того, он призвал избегать стирки массивных одеял и пуховиков из-за чрезмерной нагрузки на технику. В то же время при необходимость удалить с них загрязнения в домашних условиях, собеседник издания посоветовал устанавливать минимальные обороты или режимы «шерсть» и «деликатные ткани».
В сентябре директор испытательного центра ТЕСТБЭТ Олег Драницкий также назвал непригодную для стирки в машине вещь. Речь идет о перьевых подушках. «Перо сваляется в комок во время процесса. Если она [подушка] порвется, то забьются все фильтры», — объяснил он.