Мастер назвал россиянам вредящие стиральной машине при использовании вещи

Мастер Мухин: чистка носков и шнурков может привести к поломке стиральной машины

Мастер по ремонту бытовой техники Дмитрий Мухин назвал россиянам вредящие стиральной машине при использовании вещи. Его комментарий публикует «Городовой».

По словам эксперта, привести к поломке устройства может чистка носков или шнурков. «[Они] могут завалиться за щель и попасть в бак, налипнуть на тэн, преградить путь к сливу воды. В худшем случае — намотаться на крыльчатку и сгореть там», — пояснил специалист, призвав класть данные изделия в специальный тканевый мешок перед помещением в барабан.

Кроме того, он призвал избегать стирки массивных одеял и пуховиков из-за чрезмерной нагрузки на технику. В то же время при необходимость удалить с них загрязнения в домашних условиях, собеседник издания посоветовал устанавливать минимальные обороты или режимы «шерсть» и «деликатные ткани».

В сентябре директор испытательного центра ТЕСТБЭТ Олег Драницкий также назвал непригодную для стирки в машине вещь. Речь идет о перьевых подушках. «Перо сваляется в комок во время процесса. Если она [подушка] порвется, то забьются все фильтры», — объяснил он.