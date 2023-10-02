Международный суд ООН назвал сроки по решению иска Украины против России

Суд ООН: решение по иску Украины против России могут принять за шесть месяцев

Решение по иску Украины против России в Международном суде ООН в Гааге может быть принято в течение шести месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем сообщить, когда конкретно можно ожидать принятия решения. Однако в среднем решения суда выносятся в течение шести месяцев после завершения публичных слушаний», — заявили в ведомстве.

Ранее в Международном суде ООН в Гааге прошли слушания по иску Украины к России в связи с якобы нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года.