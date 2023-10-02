Женщина выследила вора велосипедов и три дня просидела у его дома

Британка из Оксфордшира устроила трехдневный пикет возле дома велосипедного вора

Серийного велосипедного вора поймали благодаря трехдневному пикету женщины, которая его выследила. Об этом пишет Independent.

49-летний житель Уитни, графство Оксфордшир, Дэвид Сигер украл восемь велосипедов за лето 2022 года. Одной из пострадавших от его действий стала жительница Уитни Фиона Бэйтман: горный велосипед ее сына, который был припаркован возле их дома, тоже оказался украден.

Британка посмотрела запись с соседской камеры наблюдения и вскоре узнала, что она не первая, кто видит этого мужчину за кражей велосипедов. Пользователи социальных сетей рассказали женщине, что на видео Дэвид Сигер, которого раньше уже замечали за подобными вещами. Бэйтман подала заявление в полицию, но, поняв, что правоохранители не спешат с расследованием, взяла дело в свои руки. Она смогла выследить Сигера, узнала его адрес и устроила сидячий пикет напротив его окон. Бэйтман просидела там три дня с плакатом с надписью «Где мой велосипед, Дэйв?».

Жители Уитни поддержали Бэйтман в соцсетях. Некоторые люди даже привезли к месту ее пикета горячий шоколад и цветы. Все это подтолкнуло полицию к более решительным действиям.

15 сентября 2023 года состоялось заседание по делу о краже велосипедов. В ходе слушаний адвокат Сигера заявил, что подход его клиента звучит следующим образом: «У меня украли велосипед, и я испытываю проблемы с тем, чтобы передвигаться пешком, так что я считаю себя вправе красть чужие велосипеды». По итогам суда Сигер избежал тюремного заключения, вместо этого ему дали условный срок и обязали пройти курс медицинской реабилитации от наркозависимости и программу по навыкам мышления.

Бэйтман и других пострадавших от действий Сигера не устроил такой приговор. Женщина возмутилась тем, что преступник обошелся выговором, в то время как ее ребенок остался без велосипеда. При этом Бэйтман подчеркнула, что ее сыну приходится ходить пешком, потому что семья не может позволить потратить еще 600 фунтов стерлингов (около 72 тысяч рублей) на новый велосипед. Правоохранители не уточнили, что именно Сигер сделал с украденными велосипедами.

Ранее сообщалось, что сотрудница аэропорта на Филиппинах украла у пассажира и проглотила 300 долларов. После жалобы мужчины женщину отследили по камерам видеонаблюдения и уволили.