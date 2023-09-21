Сотрудница аэропорта вытащила у пассажира деньги и проглотила их

На Филиппинах сотрудница аэропорта проглотила украденные у пассажира банкноты

Сотрудница аэропорта на Филиппинах украла у пассажира и проглотила 300 долларов (около 28,8 тысячи рублей). Об этом пишет PhilStar Global.

Инцидент произошел в Международном аэропорту имени Ниноя Акино в столице Филиппин, Маниле, 8 сентября. Мужчина из Китая по фамилии Цай прошел предполетный досмотр, после которого заметил, что его кошелек, лежавший в сумке, открыт и в нем не хватает денег. Запись с камер наблюдения показала, что деньги вытащила женщина, работающая в службе безопасности и осуществляющая проверку клади и пассажиров.

Она незаметно забрала деньги, когда осматривала сумку Цая. Затем, держа их в левой руке возле талии, она отвернулась и засунула три сложенные банкноты в рот. Женщина закашлялась и даже вызвала беспокойство у коллеги, которая подала ей бутылку с водой. Преступница сделала несколько глотков, чтобы проглотить украденное и избавиться от улик.

Происшествие получило широкую огласку. Департамент транспорта Филиппин выпустил пресс-релиз, в котором министр транспорта Джейме Баутиста призвал максимально строго наказать всех причастных к краже. Он также заявил, что ответственные лица сделают все возможное, чтобы очистить аэропорт и его подрядчиков от непорядочных сотрудников. Совершившая кражу сотрудница и ее начальница уже отстранены от работы, в связи с их противоправными действиями начато расследование.

Ранее сообщалось, что житель американского города Карбондейл похитил экскаватор и проехал на нем 16 километров в надежде успеть на авиарейс. Сотрудники аэропорта вызвали полицию, когда обнаружили экскаватор на парковке.