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18:22, 21 сентября 2023Из жизни

Сотрудница аэропорта вытащила у пассажира деньги и проглотила их

На Филиппинах сотрудница аэропорта проглотила украденные у пассажира банкноты

Фото: Manila International Airport

Сотрудница аэропорта на Филиппинах украла у пассажира и проглотила 300 долларов (около 28,8 тысячи рублей). Об этом пишет PhilStar Global.

Инцидент произошел в Международном аэропорту имени Ниноя Акино в столице Филиппин, Маниле, 8 сентября. Мужчина из Китая по фамилии Цай прошел предполетный досмотр, после которого заметил, что его кошелек, лежавший в сумке, открыт и в нем не хватает денег. Запись с камер наблюдения показала, что деньги вытащила женщина, работающая в службе безопасности и осуществляющая проверку клади и пассажиров.

Она незаметно забрала деньги, когда осматривала сумку Цая. Затем, держа их в левой руке возле талии, она отвернулась и засунула три сложенные банкноты в рот. Женщина закашлялась и даже вызвала беспокойство у коллеги, которая подала ей бутылку с водой. Преступница сделала несколько глотков, чтобы проглотить украденное и избавиться от улик.

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Происшествие получило широкую огласку. Департамент транспорта Филиппин выпустил пресс-релиз, в котором министр транспорта Джейме Баутиста призвал максимально строго наказать всех причастных к краже. Он также заявил, что ответственные лица сделают все возможное, чтобы очистить аэропорт и его подрядчиков от непорядочных сотрудников. Совершившая кражу сотрудница и ее начальница уже отстранены от работы, в связи с их противоправными действиями начато расследование.

Ранее сообщалось, что житель американского города Карбондейл похитил экскаватор и проехал на нем 16 километров в надежде успеть на авиарейс. Сотрудники аэропорта вызвали полицию, когда обнаружили экскаватор на парковке.

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    Антонина Черташ
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