Мужчина угнал экскаватор в надежде успеть на авиарейс

KFVS: американец похитил экскаватор в надежде успеть в аэропорт

Житель американского города Карбондейл, штат Иллинойс, похитил экскаватор и проехал на нем 16 километров в надежде успеть на авиарейс. Об этом сообщает KFVS.

Сотрудники аэропорта в Южном Иллинойсе вызвали полицию после того, как обнаружили на парковке экскаватор в четверг 18 мая. Владелец техники подтвердил, что транспортное средство принадлежит его компании и изначально стояло около строительной площадки примерно в 16 километрах от аэропорта.

Расследование показало, что некий Тимоти Баггот угнал экскаватор и отправился на нем в авиагавань. Из Иллинойса мужчина улетел в Портленд, штат Орегон. На записи с камеры наблюдения видно, как американец припарковал украденную технику на стоянке аэропорта и вошел терминал, держа в руках чехол для гитары.

Полиция арестовала мужчину в штате Невада по обвинению в угоне 21 мая, но вскоре отпустила. На следующий день сотрудники правоохранительных органов вновь арестовали Баггота за «обладание еще одним украденным транспортным средством». Сейчас американец находится в тюрьме округа Элко, залог за его освобождение составляет 40 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

Генеральный прокурор округа Уильямсон официально предъявил Багготу обвинение в краже с размером ущерба, превышающем 10 тысяч долларов (800,2 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что полиция в населенном пункте Инвуд, Лонг-Айленд, США, задержала пьяного водителя, который угнал пожарную машину и устроил пожар. Он врезался на пожарном автомобиле в опору линии электропередачи.

