Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:04, 31 мая 2023Из жизни

Мужчина угнал экскаватор в надежде успеть на авиарейс

KFVS: американец похитил экскаватор в надежде успеть в аэропорт
СюжетПожары в США:

Кадр: Gray Television

Житель американского города Карбондейл, штат Иллинойс, похитил экскаватор и проехал на нем 16 километров в надежде успеть на авиарейс. Об этом сообщает KFVS.

Сотрудники аэропорта в Южном Иллинойсе вызвали полицию после того, как обнаружили на парковке экскаватор в четверг 18 мая. Владелец техники подтвердил, что транспортное средство принадлежит его компании и изначально стояло около строительной площадки примерно в 16 километрах от аэропорта.

Расследование показало, что некий Тимоти Баггот угнал экскаватор и отправился на нем в авиагавань. Из Иллинойса мужчина улетел в Портленд, штат Орегон. На записи с камеры наблюдения видно, как американец припарковал украденную технику на стоянке аэропорта и вошел терминал, держа в руках чехол для гитары.

Материалы по теме:
«Очень загадочная история» Самый странный авантюрист США притворялся агентом ЦРУ и убивал людей. Но никто не понял зачем
«Очень загадочная история»Самый странный авантюрист США притворялся агентом ЦРУ и убивал людей. Но никто не понял зачем
25 октября 2022
«Он думал, что просто развлекается» Как эксцентричный аристократ устроил дуэль на ягодицах и стал отпетым преступником
«Он думал, что просто развлекается»Как эксцентричный аристократ устроил дуэль на ягодицах и стал отпетым преступником
5 декабря 2021

Полиция арестовала мужчину в штате Невада по обвинению в угоне 21 мая, но вскоре отпустила. На следующий день сотрудники правоохранительных органов вновь арестовали Баггота за «обладание еще одним украденным транспортным средством». Сейчас американец находится в тюрьме округа Элко, залог за его освобождение составляет 40 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

Генеральный прокурор округа Уильямсон официально предъявил Багготу обвинение в краже с размером ущерба, превышающем 10 тысяч долларов (800,2 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что полиция в населенном пункте Инвуд, Лонг-Айленд, США, задержала пьяного водителя, который угнал пожарную машину и устроил пожар. Он врезался на пожарном автомобиле в опору линии электропередачи.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на предложение Кадырова ввести военное положение по всей России
    Стилист Александр Рогов появился на публике в трусах
    В Подмосковье 14-летний подросток напал с ножом на бабушек и дедушку
    Дрон британского производства Malloy впервые сбили над Россией
    Германия назвала желаемую дату вступления Швеции в НАТО
    Германия закроет российские консульства из-за действий Москвы
    Украинские пограничники отказались есть белорусский борщ
    Прорыв россиянки с детьми через границу Польши и Белоруссии попал на видео
    Названа причина повышения стоимости транзита нефти через Белоруссию
    Лавров высказался о последствиях атаки беспилотников на Москву
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.