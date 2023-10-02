Рост скидок предрекли на один тип жилья в России

ТАСС: скидки на вторичное жилье вырастут до нового года

До нового года цены на вторичном рынке жилья уже не увеличатся, а скидки на готовые объекты вырастут. Такую динамику предрекли опрошенные ТАСС эксперты по недвижимости.

В конце лета 2023 года покупатели, ожидавшие рост ипотечных ставок после повышения ключевой ставки ЦБ, создали на рынке «вторички» кратковременный ажиотаж, рассказал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Продавцы тогда сориентировались и начали поднимать цены, отметил специалист.

«Однако с октября и до конца года мы не ожидаем больше таких вспышек, поскольку банки уже повысили ставки. Полагаем, что цены на вторичную недвижимость до нового года больше не будут расти и, более того, могут начать остывать», — спрогнозировал эксперт.

Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев считает охлаждение спроса после ажиотажа естественным явлением. По словам эксперта, на фоне повышения ключевой ставки спрос был опережающим и сейчас на рынке не будет хватать как раз этой доли покупателей. Стимулировать интерес россиян к готовым квартирам будет дисконт, так как собственники заинтересованы в срочной продаже. «В краткосрочной перспективе цены будут удерживать занятые позиции, демонстрируя околонулевые колебания», — предположил Зайцев.

До конца 2023 года спрос не повысится, а значит, предпосылок для роста цен нет, подтвердил генеральный директор брокерского агентства недвижимости Dolgov Pro Дмитрий Долгов. Он отметил, что даже при колебании ключевой ставки и повышении первоначального взноса ипотека на квартиры в новостройках остается гораздо доступнее. «Тем более что разница между средним ежемесячным ипотечным платежом при минимальном первоначальном взносе на "вторичку" и "первичку" составляет 35 процентов», — уточнил эксперт.