Глава евродипломатии ЕС объявил об исторической встрече глав МИД в Киеве

Боррель объявил проведение первого в истории саммита глав МИД ЕС в Киеве

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель объявил проведение первого в истории неформального саммита глав МИД объединения в Киеве. Об этом он сообщил на своей странице в X (бывший Twitter).

«Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами. Будущее Украины — в ЕС», — заявил политик.

По данным портала Euractiv, темой встречи станут вопросы возможного вступления Украины в ЕС, введения новых санкций против России, оказания военной помощи, а также зерновой вопрос, осложнивший отношения Киева с западными соседями.