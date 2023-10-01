Боррель встретился с министром обороны Украины Умеровым в Киеве

Глава евродипломатии Жозеп Боррель встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым во время визита в Киев. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Он отметил, что в ходе встречи с Умеровым затрагивал вопросы, связанные с непрерывной военной помощью Украине со стороны Европейского союза (ЕС). Боррель также добавил, что ЕС готовится принять на себя новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности Украины.

Боррель приехал в Киев в воскресенье, 1 октября. В столице Украины он также встретился с президентом Владимиром Зеленским. После этого глава евродипломатии увиделся с главой украинского МИД.

В субботу, 30 сентября, Борреля заметили в Одессе. Утверждалось, что он прибыл на территорию Украины с необъявленным визитом. Глава евродипломатии назвал этот город красивым и историческим, а также отметил, что Одесса должна мелькать в заголовках из-за ее яркой культуры.

В свою очередь, российский парламентарий Михаил Шеремет высказался о поездке главы евродипломатии на Украину, назвав ее очередным спектаклем. Он заявил, что если Боррель стремится посмотреть на гордый город, то должен приехать в Севастополь и покаяться за все действия, связанные с поддержкой киевских властей.

Незадолго до этого Боррель заявил, что провал Украины на фронте связан с огромным количеством заминированных войсками России полей. Тогда же дипломат отметил важность более тесного оборонного взаимодействия с Киевом.