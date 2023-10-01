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12:57, 1 октября 2023Мир

Боррель встретился с Зеленским в Киеве

Глава евродипломатии Боррель прибыл в Киев и встретился с Зеленским и Кулебой

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Глава евродипломатии Жозеп Боррель приехал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Удостоен чести присутствовать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром Дмитрием Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат», — указал он.

30 сентября Боррель прибыл с необъявленным визитом в Одессу. Глава евродипломатии назвал Одессу красивым историческим городом и заявил, что она должна мелькать в заголовках «из-за ее яркой культуры и духа».

Ранее Боррель заявил, что неудачи украинского контрнаступления кроются в огромном количестве заминированных Российской армией полей. Дипломат также отметил важность более тесного оборонного сотрудничества с Украиной.

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    Алина Гончарова
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