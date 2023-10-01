Боррель встретился с Зеленским в Киеве

Глава евродипломатии Боррель прибыл в Киев и встретился с Зеленским и Кулебой

Глава евродипломатии Жозеп Боррель приехал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Удостоен чести присутствовать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром Дмитрием Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат», — указал он.

30 сентября Боррель прибыл с необъявленным визитом в Одессу. Глава евродипломатии назвал Одессу красивым историческим городом и заявил, что она должна мелькать в заголовках «из-за ее яркой культуры и духа».

Ранее Боррель заявил, что неудачи украинского контрнаступления кроются в огромном количестве заминированных Российской армией полей. Дипломат также отметил важность более тесного оборонного сотрудничества с Украиной.