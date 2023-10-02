В Барнауле открылась выставка о шаманизме

В Алтайском краеведческом музее в Барнауле открылась передвижная выставка «Эхо шаманского бубна». Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

Выставка стала частью праздничных экспозиций к 200-летию алтайского музея. В ее основе — подлинные атрибуты шаманского культа. В Барнаул привезли более 60 предметов из золотого фонда сибирского музея, который сформировался еще в конце XIX века.

Основными экспонатами стали комплекты шаманской одежды: кафтаны, металлические подвески, нагрудники, короны. На выставке также покажут атрибуты шаманской практики — колотушки, трости, изображения духов (онгоны, сэвэны, бурханы) и бубны.

«Выставкой “Эхо шаманского бубна” мы хотели показать и рассказать про необычную культуру, религию. Раскрыть явление шаманизма. Мы надеемся, что люди сделают правильные выводы: мы должны понимать и принимать наше с вами разнообразие, в том числе и религиозное», — сказала директор Алтайского краеведческого музея Наталья Вакалова.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана 2 октября открылась выставка народного творчества ветеранов и пенсионеров республики. Экспозиция включает множество творческих работ, среди которых есть бижутерия, изделия из бисера и дерева, работы из керамики, картины, а также образцы лоскутного шитья.